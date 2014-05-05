Родион Мирошник станет послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима

В МИД России рассказали о кадровых назначениях.

Бывший посол Луганской Народной Республики в РФ, общественный и государственный деятель, участник контактной группу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Родион Мирошник станет российским послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что говорит о новой должности в стране. Она добавила, что Родион Мирошник отличается жесткой позицией, которую он проявлял на международных и внутренних форумах.

Приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штат министерства иностранных дел нашей страны введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Лавров 1 сентября выступит перед студентами МГИМО и в гимназии имени Примакова.

Фото и видео: МИД России