  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:38
145
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Родион Мирошник станет послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима

0 0

В МИД России рассказали о кадровых назначениях.

Бывший посол Луганской Народной Республики в РФ, общественный и государственный деятель, участник контактной группу по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Родион Мирошник станет российским послом по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.  Чиновница пояснила, что говорит о новой должности в стране. Она добавила, что Родион Мирошник отличается жесткой позицией, которую он проявлял на международных и внутренних форумах.

Приказом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штат министерства иностранных дел нашей страны введена должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. 

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Лавров 1 сентября выступит перед студентами МГИМО и в гимназии имени Примакова.

Фото и видео: МИД России

Теги: военные преступления, всу, посол, родион мирошник
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии