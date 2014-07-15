Лавров 1 сентября выступит перед студентами МГИМО и в гимназии имени Примакова

В МИД РФ рассказали о предстоящих выступлениях Сергея Лаврова на День знаний.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проведет 1 сентября встречу со студентами и преподавателями Московского государственного института международных отношений (МГИМО), а также выступит в Областной гимназии имени Е. М. Примакова. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

День знаний в нашей стране, министр традиции примет участие в торжественной церемонии, посвященной началу учебного года в автономном некоммерческом общеобразовательном учреждении организация "Областная гимназия имени Е. М. Примакова. Кроме того, выступит в МГИМО. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат добавила, что Сергей Лавров поделится со студентами своими оценками актуальных событий, которые происходят на международной геополитической арене. Дополнительно специалист уделит особое внимание ответам на вопросы, которые волнуют новое поколение учащихся.

Лавров 9-10 сентября выступит на двух пленарных заседаниях саммита Группы двадцати.

Фото и видео: МИД России