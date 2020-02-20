Лавров 9-10 сентября выступит на двух пленарных заседаниях саммита Группы двадцати

В МИД РФ оценили визит главы ведомства в Нью-Дели.

Сергей Лавров в период с 9 по 10 сентября выступит на двух пленарных заседаниях саммита "Группы двадцати." в Индии Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что у руководителя МИД РФ запланированы также двусторонние контакты на полях данного мероприятия.

В период с 9 по 10 сентября в Нью-Дели состоится саммит Группы двадцати. По поручению президента России делегацию нашей страны на указанной встрече в верхах возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России уточнили, что 9 сентября Сергей лавров выступит на сессии "Одна планета", которая будет сконцентрирована на проблематике устойчивого развития и стабильного экономического роста. А 10 числа он примет участие в сессии по теме "Одно будущее" с акцентом на ключевые задачи по демократизации и укреплению роли стран мирового большинства в глобальных экономических институтах и развитию цифровой трансформации.

Захарова: атака ВСУ на объекты РФ подтверждает террористическую сущность киевского режима.

Фото и видео: МИД России