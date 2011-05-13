Выход новинки запланирован на 7 декабря.

Разработчик Rockstar Games выпустит сборник Grand Theft Auto. Новинка получит название The Trilogy — Definitive Edition. Официальный релиз компьютерных игр запланирован на 7 декабря 2021 года. Такой информацией с подписчиками поделились журналисты с информационного портала PPE, хотя сами Rockstar Games не объявляли дату выхода.

Известно, что сборник будет доступен для таких игровых консолей как PlayStation 4, Xbox One. Nintendo Switch. Позже видеоигра появится на консолях пятого поколения. При этом разработчики ничего не говорят о совместимости с PC.

Отметим, что согласно анонсу компании в сборник войдут такие части игры как GTA III, GTA Vice City, GTA San Andreas. Эти проекты станут ремастерами. Они будут работать на движке Unreal Engine 5.

Представлен ноутбук Acer с трехмерным экраном.

Фото и видео: YouTube / Rockstar Games