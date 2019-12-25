Rockstar Games снова перенесла дату выхода GTA VI

Теперь ожидается, что игра увидит свет только осенью следующего года.

Компания-разработчик видеоигр Rockstar Games, известная широкой аудитории по таким франшизам как Grand Theft Auto (GTA) и Red Dead Redemption, в очередной раз сообщила о переносе даты выхода своей новой игры GTA VI. Теперь срок релиза сдвинулся с 26 мая на 19 ноября 2026 года. Дополнительно представители Rockstar Games извинились за долгое ожидание игры. Они указали своим пользователям, что обязательно потратят дополнительные месяцы на доведение GTA VI до того уровня, какого от нее ожидают фанаты.

Выпуск Grand Theft Auto VI теперь состоится в четверг, 19 ноября 2026 год. сообщение разработчиков в соцсетях

Напомним, что в декабре 2023 года сотрудники Rockstar Games опубликовали трейлер GTA VI. В видеоряде говорилось, что проект выйдет в свет в 2025 году. Предыдущая часть франшизы вышла в 2013 году. Напомним, что компанией владеет корпорация Take-Two Interactive.

Петербургские учёные разработали ИИ-систему защиты от кибератак.

