Роботов с глазами чаще воспринимают как обладающих "разумом"

Немецкие ученые изучили феномен "глаза - зеркало души".

За последние несколько лет инженеры разработали всё более совершенные роботизированные системы, которые уже используются в некоторых общественных местах и вскоре могут быть внедрены в домашних условиях. Многие из этих роботов являются гуманоидами, то есть их строение и физические характеристики напоминают человеческие. Поскольку эти роботы предназначены для взаимодействия с пользователями и помощи им в повседневной жизни, крайне важно понимать, как люди воспринимают этих роботов. Робототехники работают над созданием роботов, которые максимально похожи на людей, и некоторые исследователи пытаются определить, как физические особенности роботов влияют на представления людей об их разуме и сознании.

Исследовательская группа из Бременского университета недавно провела исследование, в котором специально изучалось, в какой степени люди воспринимают разум гуманоидного робота по-разному в зависимости от того, есть ли у него глаза. Их результаты, доступные на сервере препринтов SSRN, свидетельствуют о том, что люди с большей вероятностью поверят в то, что у робота есть "разум", если у него есть структуры, похожие на глаза, чем если их нет.

Склонность людей приписывать психические состояния роботам положительно коррелирует с тем, что роботы становятся всё более похожими на людей. Яри Хиетанен, Самули Линнунсало и Деннис Кюстер в своей статье

Авторы исследования добавили, что так как в обществе считается, что глаза — это "окно в душу", ученые решили узнать, влияет ли наличие или отсутствие черт лица, похожих на глаза, у человекоподобных роботов на то, как люди приписывают роботам разум. Известно, что люди придают особое значение глазам, поскольку они иногда могут выражать эмоции или внутреннее состояние. Исследователи хотели выяснить, влияют ли значения, которые люди часто приписывают глазам, на то, как они воспринимают человекоподобных роботов, в частности, в какой степени они обладают "разумом" и испытывают ли они человеческие мысли или эмоции.

Мы создали изображения очень реалистичных человекоподобных роботов с полноценными телами и показали этих роботов либо с глазами, либо без них Яри Хиетанен, Самули Линнунсало и Деннис Кюстер в статье

В эксперименте 1 атрибуция разума измерялась с помощью опросников для самооценки, а в эксперименте 2 мы использовали тест неявных ассоциаций (IAT)". Хиетанен, Линнунсало, Кюстер и их коллеги провели два разных эксперимента, в которых приняли участие 200 и 100 человек соответственно. В каждом из этих экспериментов участникам показывали изображения различных человекоподобных роботов с глазами или без них, которые были созданы с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ) Imagine Art.

В первом эксперименте участников попросили ответить на четыре вопроса после того, как они увидели изображения роботов. Вопросы касались того, насколько, по их мнению, робот на изображении мог действовать самостоятельно и мыслить, отличать правильное от неправильного, испытывать эмоции или обладать личностью и сознанием. Во втором эксперименте исследователи оценивали восприятие участников с помощью IAT. Этот психологический тест предназначен для измерения подсознательного отношения людей к определённым вещам. Участников просят быстро составить ассоциации после того, как они увидят картинку или прочитают слово.

Результаты как явных, так и неявных измерений показали, что люди приписывают более высокий уровень разума человекоподобным роботам с глазами (т. е. с чертами лица, напоминающими глаза) по сравнению с роботами без глаз. Оба измерения также показали, что наличие глаз повышает оценку разума по шкалам ответственности и опыта. Яри Хиетанен, Самули Линнунсало и Деннис Кюстер

В целом, результаты, полученные этой исследовательской группой, свидетельствуют о том, что наличие глаз на лице робота-гуманоида влияет на то, в какой степени люди верят, что он обладает человеческими умственными способностями, является сознательным существом и может испытывать эмоции. Это исследование может помочь в разработке роботов-гуманоидов и, возможно, побудит других исследователей изучить возможные психологические и этические последствия веры в то, что у машины есть разум.

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