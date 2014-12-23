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Робот-пес Морти научился ходить за один час

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От своей работы исследователи ожидают помощи в понимании работы рефлексов и обучения у животных.

Инженеры из Института интеллектуальных систем Макса Планка робота-собаку Морти, который научился ходить за один час. Об этом сообщает Nature Machine Intelligence.

В опубликованной работе отмечается, что ученые использовали нейросеть, которая может адаптироваться в процессе ходьбы. В ней задействовали алгоритм байесовской оптимизации, с помощью которой робот получает информацию от датчиков стопы и адаптирует свои модели управления двигателем.

Также ученые отметили, что логика созданной программы идентична спинному мозгу животных. Она также учитывает вероятность, когда робот спотыкается, чтобы алгоритм обучения менял формат перемещения вперед и назад. От своей работы исследователи ожидают помощи в понимании работы рефлексов и обучения у животных.

Ранее Unitree Robotics представила робота, который умеет плавать.

Видео: YouTube / Science X: Phys.org, Medical Xpress, Tech Xplore

Теги: движение, робот-собака, ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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