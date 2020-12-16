Unitree Robotics представила робота, который умеет плавать

Инженеры считают, что данного робота могут использовать спасатели на труднодоступных участках.

Китайские разработчики компании Unitree Robotics создали робота, который умеет передвигаться по воде. Устройство В1 погрузили в воду и прокатили на нем человека весом более 100 килограммов. Об этом сообщили на портале ФАН.

Инженеры считают, что данного робота могут использовать спасатели на труднодоступных участках. Так, устройство приспособлено к работе на территории, заваленной камнями.

Робот не боится воды и может даже погружаться на дно. Передвигается он благодаря сервоприводам. Батареи хватает на 4 часа.

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Видео: YouTube / Unitree Robotics