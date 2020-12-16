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Unitree Robotics представила робота, который умеет плавать

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Инженеры считают, что данного робота могут использовать спасатели на  труднодоступных участках.

Китайские разработчики компании  Unitree Robotics создали робота, который умеет передвигаться по воде. Устройство  В1  погрузили в воду и прокатили на нем человека весом более 100 килограммов. Об этом сообщили на портале ФАН.

Инженеры считают, что данного робота могут использовать спасатели на  труднодоступных участках. Так, устройство приспособлено к работе на территории, заваленной камнями.

Робот не боится воды и может даже погружаться на дно. Передвигается он благодаря сервоприводам. Батареи хватает на 4 часа.

Ранее на Piter.tv: робот "Дуняша" готовит кофе для участников и гостей ПМЭФ.

Видео: YouTube / Unitree Robotics

Теги: unitree robotics, плавающий робот, разработчики, робот
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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