Роберт Паттинсон сыграет Бэтмена в фильме Мэтта Ривза

Если сделка будет заключена, то он станет самым молодым актером, который сыграет Бэтмена на больших экранах.

Источники Variety сообщают, что Роберт Паттинсон находится в финальной стадии переговоров по поводу роли Бэтмена в сольнике от Мэтта Ривза. Премьера фильма назначена на 25 июня 2021 года. Об этом сообщает Variety

Источники издания утверждают, что сделка еще не завершена, но Роберт Паттисон является лучшим выбором и кастинг скоро закроется. Подготовка к съемкам может начаться уже этим летом.

Мэтт Ривз является режиссером двух фильмов "Планета обезьян". В 2017 он вместо Бена Аффлека стал разрабатывать проект "Бэтмена". Помогать продюсировать Ривзу будет его сотрудник из фильма "Планета обезьян" Дилан Кларк.

Роберту Паттинсону сейчас 32 года и у многих он до сих пор ассоциируется с ролью вампира в фильме "Сумерки". Если сделка будет заключена, то он станет самым молодым актером, который сыграет Бэтмена на больших экранах.

Официальная дата начала съемок фильма "Бэтмен " не назначена.

В марте текущего года вышел русский трейлер фильма "Высшее общество" с Паттинсоном.

Видео: YouTube