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Роберт Дауни-младший планирует создать киновселенную по Шерлоку Холмсу
Сегодня, 15:08
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Alena_Zinovieva

Роберт Дауни-младший планирует создать киновселенную по Шерлоку Холмсу

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Актер хочет реализовать задумку, начиная с третьего "Шерлока".

Американский актер Роберт Дауни-младший хочет создать киновселенную на основе произведений Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Об этом он и его супруга Сьюзан Дауни заявили на фестивале Fast Innovation Company, пишет издание IndieWire.

В настоящий момент идут разговоры, чтобы сделать третьего "Шерлока Холмса" началом целой серии проектов. Актер рассматривает возможность расширить фильм и выделить некоторых персонажей.

Спин-оффы и ответвления от основного сюжета планируется создавать для телевидения. Роберт Дауни-младший и его супруга уверены, что картинами могут заинтересоваться HBO или HBO Max. Авторы задумки не отрицают, что для реализации столь грандиозных планов им потребуется время и внушительное количество ресурсов.

Третья часть "Шерлока Холмса" с Робертом Дауни-младшим в главной роли должна выйти на экраны в декабре 2021 года. Она станет продолжением фильмов "Шерлок Холмс: Игра теней" и "Шерлок Холмс", созданных Гаем Ричи.

Ранее Netflix показал новую броню ведьмака Геральта.

Фото: Instagram / robertdowneyjr

Теги: артур конан дойл, роберт дауни-младший, шерлок холмс
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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