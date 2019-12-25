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Netflix показал новую броню ведьмака Геральта
Сегодня, 7:57
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Alena_Zinovieva

Netflix показал новую броню ведьмака Геральта

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Дата выхода второго сезона пока не названа.

Netflix показал, как будет выглядеть ведьмак Геральт в новом сезоне сериала. На странице стримингового сервиса в Twitter появились фотографии персонажа в новых доспехах.

"Новое оружие, прежний ведьмак", - говорится в посте.

Информация о том, что доспехи у солдат империи Нильфгаард изменятся, появилась в январе. Создатели сериала приняли такое решение после того, как поклонники раскритиковали внешний вид героев, прозвав их "шарпеями" и "гусеницами".

Премьера первого сезона сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года. В настоящий момент ведутся съемки второго сезона. Когда его увидят зрители, пока не известно.

Ранее мы писали, что во втором сезоне "Ведьмака" появится загадочный убийца.

Фото: Twitter / Netflix UK & Ireland

Теги: netflix, ведьмак, геральт
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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