Фанаты Геральта из Ривии обнаружили в сети ролик, проливающий свет на одного из новых персонажей второго сезона

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что во втором сезоне "Ведьмака" появится загадочный убийца. Видеоролик с новым персонажем сериала обнаружили фанаты проекта.

В сети появилось видео с кастинга проекта "Ведьмак", где актеры пробуются на роль персонажа по имени Ди. Он называет себя закаленным бойцом, которому не чужды убийства.

Кастинг на его роль проходит британский актер Эдвард Роу. Он известен по такому проекту, как "Наживка".

Ранее мы сообщали о том, что "Игра престолов" стала лучшим сериалом XXI века по версии британцев.

Видео:Witcher AR/Twitter