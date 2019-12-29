На смену ему пришел Боб Чапек.

Роберт Айгер покинул пост генерального директора Disney. На его место пришел Боб Чапек. Совет директоров компании объявил, что Чапек стал исполнительным директором и приступает к работе немедленно. Об этом сообщили в "РБК".

Ранее он управлял департаментом, который отвечал за парки развлечений и потребительские товары. В подчинении бизнесмена были 170 тысяч сотрудников по всему миру.

Роберт Айгер займется творческими усилиями The Walt Disney Company и руководством советом директоров.

Ранее крупнейший кинопрокатчик в России прекратит существование.

Видео: YouTube/The View, CBS This Morning, OWN, LIVEKellyandRyan, ABC News