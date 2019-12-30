Крупнейший кинопрокатчик в России прекратит существование

Студии Disney и Sony Pictures решили расторгнуть договор о совместном прокате фильмов.

Крупнейший прокатчик фильмов в России – Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR) – прекратит свое существование, поскольку студии Disney и Sony Pictures решили расторгнуть договор. Об этом пишут "Ведомости".

Отметим, что Disney и Sony Pictures начали сотрудничать в 2006-2007 гг. Тогда они договорились о совместном прокате фильмов в некоторых странах. Компании согласовывали с кинотеатрами количество сеансов и трейлеров, вместе продвигали фильмы.

Последние десять лет WDSSPR была крупнейшим прокатчиком в России. К слову, в 2019 году на нее пришлось 36,8 % кинокассы страны. Однако после присоединения 20th Century к Disney компания Sony Pictures решила отказаться от партнерства.

Начиная с 1 февраля 2020 года, прокатом фильмов всех студий, работающих в The Walt Disney Company, будет заниматься ООО "Дисней Студиос". В текущем году компания выпустит такие киноленты, как "Мулан", "Круиз по джунглям", а также новые супергеройские блокбастеры "Черная вдова" и "Вечные".

Ранее в Netflix анонсировали выход анимационного фильма по "Ведьмаку".