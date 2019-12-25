Рыжий кот Ося из музея Анны Ахматовой отправился на пенсию

У Оси осталось два последователя - коты Иннокентий и Персик. Они младше 16-летнего Оси, но давно живут среди экспонатов.

В понедельник, 20 декабря, кот Ося из музея Анны Ахматовой ушел на заслуженную пенсию. Рыжий кот сложил свои полномочия после более десяти лет службы хранителем в Фонтанном доме.

Теперь пушистый зверь живет в доме у сотрудницы музея. По словам работником музея, поживает он хорошо, можно даже сказать, замечательно. Как подлинно музейный кот на пенсии, больше всего времени проводит в комнате, где книжные шкафы, старинные письменные столы и буфет. Любит дремать на окне. Сотрудники добавили, что Ося скучает по саду.

После истории с двухнедельной пропажей Оси, у которого проблемы с сердцем, у кота случился второй приступ. Сотрудница предложила забрать его домой, чтобы было удобнее возить зверя в ветеринарную клинику.

Известно, что музей не намеривается брать новых котов. Тем более у Оси осталось два последователя - коты Иннокентий и Персик. Они младше 16-летнего Оси, но давно живут среди экспонатов.

Напомним, осенью этого года кота Осю унесла прохожая, когда тот сидел в арке Фонтанного дома. Три дня рыжего хранителя музея искали волонтеры и сотрудники, после чего Осю все-таки вернули. В музее кот прожил больше десяти лет. Рыжий служитель назван в честь Бродского. Есть легенда: поэт предсказал, что после смерти вновь явится на землю в облике рыжего кота. И рыжий кот пришел в музей Анны Ахматовой, которую Бродский считал своей наставницей.

Ранее потомок кота Иосифа Бродского поселится в здании библиотеки им. В.В. Маяковского на Фонтанке. По словам Чаловой, кошку они будут звать "кисой", потому что так же Маяковский называл Брик.

Фото: Вконтакте / Музей Анны Ахматовой