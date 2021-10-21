Потомок кота Иосифа Бродского поселится в здании библиотеки им. В.В. Маяковского на Фонтанке

По словам Чаловой, кошку они будут звать "кисой", потому что так же Маяковский называл Брик

На набережной Фонтанки, 22, в основном здании Центральной городской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского будет жить кошка, которую зовут Лиля Брик. Об этом 21 октября сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на директора библиотеки Зои Чаловой.

Кошка Лиля Брик – прямой потомок кота Иосифа Бродского. Как рассказала Чалова, по традиции в каждом здании работает свой руководитель, вместе с помощником - кошкой. Сотрудники библиотеки не могли оставить обновленный дом на Фонтанке, 44 без такой помощницы.

По словам Чаловой, кошку они будут звать "кисой", потому что так же Маяковский называл Брик. Она уверена, что кошка приживется в большом доме.

Ранее Piter.tv рассказывал, что кот Ося вернулся в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, которого четыре дня разыскивали сотрудники музея.

Фото: pexels