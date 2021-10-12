  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:01
102
mlrnstya Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Кот Ося вернулся в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

0 0

Кота не было в музее четыре дня.

Спустя четыре дня рыжий кот Ося вернулся в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Радостной новостью сотрудники поделились в официальной группе музея ВКонтакте. Его вернули утром 12 октября. 

Рыжий сотрудник уже принял порцию лекарств, в ближайшее время Осю ждет поход к ветеринару. Сотрудники музея поблагодарили всех неравнодушных, кто сопереживал коту.

Музейный кот вернулся в Фонтанный Дом! Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя.

пресс-служба музея Анны Ахматовой

Ранее волонтеры спасли и вернули домой кота по кличке Гагарин.

Видео: ВКонтакте / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Теги: кот, музей анны ахматовой в фонтанном доме, ося
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии