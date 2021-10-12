Спустя четыре дня рыжий кот Ося вернулся в музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Радостной новостью сотрудники поделились в официальной группе музея ВКонтакте. Его вернули утром 12 октября.
Рыжий сотрудник уже принял порцию лекарств, в ближайшее время Осю ждет поход к ветеринару. Сотрудники музея поблагодарили всех неравнодушных, кто сопереживал коту.
Музейный кот вернулся в Фонтанный Дом! Он уже принял порцию лекарств, поел и потихоньку приходит в себя.
пресс-служба музея Анны Ахматовой
Ранее волонтеры спасли и вернули домой кота по кличке Гагарин.
Видео: ВКонтакте / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
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