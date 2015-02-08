Музей Анны Ахматовой пообещал награду за сведения о местонахождении кота Оси

Кот пропал 8 октября.

Сотрудники петербургского музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме вручат денежную награду и обещают пожизненный бесплатный вход тому, кто предоставит сведения о местонахождении пропавшего рыжего сотрудника. Информация появилась в официальной группе музея ВКонтакте.

Если у вас есть какая-то информация – пишите в сообщения группы! Надеемся на вашу помощь и поддержку! пресс-служба музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме

В последний раз Осю видели 8 октября в саду Фонтанного дома. Крупный, спокойный, кастрированный, 16-летний кот никогда не уходил дальше арки, рассказали сотрудники музея. Камеры видеонаблюдения засняли момент, на котором в ночь на 8 октября неизвестная девушка увидела Осю, после чего забрала его с собой.

Ранее волонтеры спасли и вернули домой кота по кличке Гагарин.

Фото: Вконтакте / Музей Анны Ахматовой