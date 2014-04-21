Волонтеры спасли и вернули домой кота по кличке Гагарин

Животное сидело около двух суток на дереве и не могло спуститься на землю.

В Курортном районе Петербурга волонтеры отряда "Кошкиспас" помогли коту по кличке Гагарин вернуться домой. Об этом сообщили в телеграм-чате организации сегодня, 26 сентября.

Заявитель заметил у себя на участке неизвестного кота, который почти два дня не спускался с дерева. Животное поднялось на самую верхушку березы, поэтому снять его самостоятельно не вышло. На помощь прибыли сотрудники "Кошкиспас", которые спустили покорителя высот на землю. Затем волонтеры начали поиски хозяина животного. Они провели мониторинг в социальных сетях и в одном из сообществ обнаружили фотографию "потеряшки". Вскоре кот по кличке Гагарин оказался у себя дома.

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Фото: Telegram / Кошкиспас