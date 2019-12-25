В Ленобласти мужчина сжег попугаев, чтобы отомстить бывшей жене

В клетке были две птицы, обе погибли.

В деревне Марьино Ленинградской области мужчина сжег двух попугаев, чтобы отомстить бывшей жене. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказала женщина полиции, вечером 5 сентября ее 36-летний бывший супруг во время очередной ссоры схватил жидкость для розжига, облил клетку с попугаями и поджег. В ней были две птицы, обе погибли.

В отношении мужчины полиция возбудила уголовное дело. По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Недавно мы писали, что в Петербурге до смерти избили пса Гуфа. Собаке было восемь лет, его обнаружили жильцы дома. Они увидели, что женщина тащит большой мешок, из которого торчат лапы. Ветеринары не смогли спасти животное.

Ранее Piter.tv сообщал, что попугаям какапо не грозит генетическое вымирание.

Фото: pexels.com