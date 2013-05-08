В Петербурге до смерти избили пса Гуфа

Сегодня у дома жильцы собирают подписи для заявления в 9-й отдел полиции.

В воскресенье, 19 сентября, стало известно, что в доме 8/3 по Гатчинскому шоссе до смерти избили пса по кличке Гуф. Об этом сообщает "Мегаполис".

Собаке было восемь лет, его обнаружили жильцы дома. Они увидели, что женщина тащит большой мешок, из которого торчат лапы. Ветеринары не смогли спасти животное. Сегодня у дома жильцы собирают подписи для заявления в 9-й отдел полиции.

Соседка Ольга, которая пыталась спасти Гуфа, рассказала в каком виде нашла его на помойке.

Он смотрел на меня. Голова была порезана, из уха шла кровь. У него было кровоизлияние в мозг, черепно-мозговая травма. Ударили, видимо, по голове чем-то тяжелым. И не только по голове, он весь был избит, – рассказала Ольга.

Отметим, что хозяева Гуфа часто били и выгоняли его из дома.

Ранее появилось видео избиения лошади в центре Петербурга.

Фото: Мегаполис

