Попугаям какапо не грозит генетическое вымирание

Эти птицы находятся на грани исчезновения.

Ученые проанализировали генетический набор новозеландских попугаев какапо, которые находятся на грани полного исчезновения. Исследователи пришли к выводу, в их ДНК находится меньше опасных мутаций, которые могли бы навредить виду. Статья опубликована в журнале Cell Genomics.

Ученые отметили, что попугаи какапо находятся на грани вымирания из-за маленького количества популяции.

Одна из популяций этих птиц была изолирована на острове Стюарта на протяжении 10 тыс. лет, и за это время число вредных вариаций в их ДНК не только не выросло, но и даже уменьшилось, — говорится в статье ученых.

Оказалось, что эти попугаи потеряли способность летать для приспособления к условиям на острове. В начале этого века на Земле осталось 200 представителей этого года. Предполагается, что какапо исчезнут уже в ближайшее десятилетие.

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