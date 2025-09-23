Риттер: США смогут занять острова, но не разблокируют Ормузский пролив

В США объяснили, почему поводить наземную операцию в Иране военные не готовы.

Американским военнослужащим будет по силам занять территории нескольких иранских островов, но это все равно не поможет им разблокировать акваторию Ормузского пролива. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала норвежского журналиста

США скорее всего смогут захватить острова или их части, но оставаться там будет невозможно. Захватив остров, необходимо его удержать, а войска сразу же окажутся под интенсивными ударами ракет, артиллерии и дронов. И США не смогут пополнять запасы. Скотт Риттер, эксперт

Эксперт добавил, что оккупация иранских островов не имеет для Вашингтона ни военного, ни экономического смысла, так как иранское руководство по-прежнему сможет блокировать гражданское судоходство в регионе. Для того, чтобы помешать Ирану топить корабли, бойцам из ВС США придется продвинуться вглубь на 20, 30, 40, 50 километров по широко полосе на материковой части континента. Однако сейчас такой сценарий невозможен.

YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom