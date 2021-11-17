Riot выпустила две новые игры по вселенной League of Legends

Студия презентовала релизные трейлеры своих игровых новинок.

Компания Riot Forge выпустила две новые игры по вселенной League of Legends. В рамках презентации студия рассказала клиентам о готовящихся сюжетных линиях. Были презентованы релизные трейлеры проектов - пошаговой Ruined King и музыкальной Hextech Mayhem.

Известно, что действия музыкального платформера разворачиваются в Пилтовере. Пользователям придется играть за чокнутого персонажа по имени Зиггс. Герою нужно устроить как можно больше взрывов и разрушений. Успешная миссия будет засчитана в том случае, если пользователь сможет попасть в ритм, мелодию и переходы между куплетами и припевами. Игра Hextech Mayhem уже доступна на таких платформах как ПК, Nintendo Switch, а также онлайн-сервисе Netflix Games для мобильных устройств.

Ролевая игра Ruined King представляет из себя пошаговые поединки персонажей. Герои также смогут исследовать тайну загадочного тумана на на Сумрачном острове и в Билджвотере. Для игроков будут доступны такие чемпиона боя как Мисс Фортуна, Иллаой, Браум, Пайк, Ари и Ясуо.

Вышел второй трейлер кинокомикса "Человек-паук: Нет пути домой".

Фото и видео: ВК/Riot Forge