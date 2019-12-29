Курс евро и доллара снижается

Рынок российских акций вырос вместе с мировым на фоне снижения ставки ФРС США. Индекс Мосбиржи в начале торгов среды опустился на 1,2%. Об этом говорят данные на утро 4 марта.

Рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару. Курс доллара упал до 66,04 рублей, курс евро снизился до 73,77 рублей.

Снижение индекса произошло из-за внезапного решения Федеральной резервной системы США. Там уменьшили ключевую ставку на 0,5 п.п. до диапазона 1–1,25%. Это случилось из-за распространения коронавируса.

Ранее индекс РТС опустился ниже 1450 пунктов впервые с прошлого декабря.