Индекс РТС опустился ниже 1450 пунктов впервые с прошлого декабря

Таковы данные торгов Московской биржи на 18:56 25 февраля.

В ходе торгов Московской биржи индекс РТС опустился более чем на 5% – до 1446,11 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:56 по московскому времени.

Свежий показатель индекса оказался оказался ниже 1450 пунктов впервые с 10 декабря прошлого года. Индекс Московской биржи снизился на 3,33%, то есть до 3002,68 пункта. Курс доллара к рублю вырос до 65,38 рубля, курс евро – до 70,935 рубля.

Российский рынок акций скорректировался во время резкого снижения биржевых индексов в Европе и Америке. Характер торгов на российском рынке продолжит быть взаимосвязанным с динамикой зарубежных площадок и стоимостью нефти.

В среду индекс РТС может подняться до 3000-3050 пунктов, курс доллара к рублю остановится в диапазоне 64-66 рублей.

Ранее мы писали, что петербургская валютная биржа стала торговой площадкой санкционных компаний.