Петербургская валютная биржа стала торговой площадкой санкционных компаний

Размещаться на бирже смогут и любые другие предприятия.

Петербургская валютная биржа стала площадкой для компаний, находящихся под санкциями американского Минфина. Об этом 25 декабря сообщил ТАСС со ссылкой на министра финансов РФ Алексея Моисеева.

Днем раньше на бирже зарегистрировали эмиссию биржевых облигаций Российского национального коммерческого банка, находящегося в Крыму. Отмечается, что биржа не обязательно будет принимать лишь санкционные компании – на ней смогут разместиться любые предприятия. К настоящему моменту из-за объявленной информации из капитала петербургской биржи вышел целый ряд банков.

В октябре прошлого года московская коллега петербургской валютной биржи отказалась размещать бумаги компаний из санкционного списка США. Торговая площадка не решилась брать на себя риски.

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