Петербургский Фонд имущества продал здание у аэропорта за 10 млн рублей

Постройка расположилась на улице Пилотов.

Петербургский Фонд имущества провел торги по продаже земельного участка с одноэтажным здании вблизи аэропорта "Пулково", сообщила 25 декабря пресс-служба Фонда.

Участок площадью почти 800 квадратных метров расположен на улице Пилотов в новой зоне деловой активности. В Фонде 48-летнее здание называют универсальным и благоустроенным. Постройка может не потребовать финансовых затрат от нового хозяина. На участок претендовали три участника, сумма сделки в итоге составила чуть больше 10 миллионов рублей.

В Фонде отметили, что в первом квартале грядущего года на торги выйдет еще один лот от Пулково, размещенный в доме №17 по улице Стартовой. В новом конкурсе разыграют уже комплекс зданий на участке площадью более 4 тысяч квадратных метров, соседствуют с которыми крупные торгово-развлекательные центры, бизнес-центры и терминал "Пулково-2". Постройки удобны для размещения в них складов.

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Фото: Piter.TV