Ридли Скотт рассказал о дальнейшей судьбе "Чужого"

У истории насчитывается восемь фильмов, связанных одной задумкой.

82-летний режиссер и продюсер Ридли Скотт в беседе с журналистами The Los Angeles Times рассказал о дальнейшей судьбе "Чужого". Ходят слухи, что к производству готовится девятый фильм киносерии. По этому поводу режиссер высказался без какой-то конкретики и твердых обещаний.

Предыдущие восемь частей были связаны одной задумкой. Ридли Скотт заверил, что в истории лицехватов и их производных точки расставлять рано, ведь там есть "где побегать". По словам режиссера, у фильма есть еще много чего, что может заинтересовать зрителей. На многие вопросы он так и не дал никаких ответов. Например, зачем ксеноморфы были созданы? Почему то, что было военным старшипом, везло груз опасных яиц? Куда он должен был их доставить? И зачем? Следующая часть будет посвящена раскрытию ключевых моментов: кто, куда и с какой целью.

Первый фильм вышел в 1979 году, последний - "Чужой: Завет" в 2017 году. После этого ничего определенного о судьбе киносерии не было слышно.

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Видео: YouTube / Киноклипы Хранилище