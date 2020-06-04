В четверг, 4 июня, стало известно о том, что сериал по фильму "Текст" с Александром Петровым выйдет в августе. Об этом сообщает пресс-служба видеоплатформы.
Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в "Тексте. Реальность" будут сделаны иначе...
заявил режиссер Клим Шипенко
Сериал состоит из пяти эпизодов. Шипенко отметил, что соответствующий формат позволит раскрыть история героев Кристины Асмус и Ивана Янковского.
Премьера сериала "Текст.Релаьность" состоится в августе этого года.
Ранее мы сообщали о том, что объявлены номинанты телевизионной премии BAFTA.
Видео:Start/YouTube
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