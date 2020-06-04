Сериал состоит из пяти эпизодов.

В четверг, 4 июня, стало известно о том, что сериал по фильму "Текст" с Александром Петровым выйдет в августе. Об этом сообщает пресс-служба видеоплатформы.

Тем, кто уже видел фильм, все равно будет интересно смотреть сериал: даже те сцены, которые удались в фильме, в "Тексте. Реальность" будут сделаны иначе... заявил режиссер Клим Шипенко

Сериал состоит из пяти эпизодов. Шипенко отметил, что соответствующий формат позволит раскрыть история героев Кристины Асмус и Ивана Янковского.

Премьера сериала "Текст.Релаьность" состоится в августе этого года.

Ранее мы сообщали о том, что объявлены номинанты телевизионной премии BAFTA.

Видео:Start/YouTube