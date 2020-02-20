Рыбаки Аляски подсчитали потери от введенного Россией продэмбарго

До продэмбарго компании Аляски ежегодно экспортировали в Россию продукцию в среднем на 40 млн долларов в год.

В четверг, 20 февраля, стало известно, что американские рыбаки с Аляски подсчитали убытки после продовольственного эмбарго, введенного Россией в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным экспертов, до продовольственного эмбарго рыбопромышленные компании Аляски ежегодно экспортировали в РФ продукцию на 40 млн долларов. Отмечается, что в 2014 году продэмбарго затронуло практически все виды морепродуктов, из-за чего рыбаки из США лишились крупного рынка сбыта.

При этом аналитики заявили, что Россия на этом фоне смогла нарастить экспорт рыбы и морепродуктов в США. В итоге с 2013 по 2018 год импорт вырос в 1,7 раза – с 326 до 551 миллиона долларов.

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Видео:Aleksandr Petrovets/YouTube