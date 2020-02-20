С коррупцией будет бороться ФСБ.

Владимир Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики. Об этом президент России заявил во время заседания коллегии ФСБ РФ. Он потребовал от сотрудников ведомства соблюдать антикоррупционное законодательство.

ФСБ должно обеспечить антикоррупционную защиту национальных проектов. За огромными финансовыми потоками необходимо наладить контроль. При этом следует сохранить баланс, чтобы не мешать работе государственных и коммерческих структур

Ранее Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность 9 мая на высшем уровне.

Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin