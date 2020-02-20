Владимир Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики. Об этом президент России заявил во время заседания коллегии ФСБ РФ. Он потребовал от сотрудников ведомства соблюдать антикоррупционное законодательство.
ФСБ должно обеспечить антикоррупционную защиту национальных проектов. За огромными финансовыми потоками необходимо наладить контроль. При этом следует сохранить баланс, чтобы не мешать работе государственных и коммерческих структур
Ранее Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность 9 мая на высшем уровне.
Видео: YouTube/Совет Федерации, kremlin
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Ну раз поручил очистить, значит есть"загрязнение" ! Высшая власть страны признаёт, что есть криминал в важных отраслях экономики, так что же тогда говорить о не важных.
Ну так, а кто развёл все это ? Конечно же этот президент, и начинать нужно с него, а дальше по нисходящей...или всё это опять профанация...
А как же остальные отрасли? Напишите в каких можно то.