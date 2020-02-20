Такую задачу президент поставил во время заседания ФСБ России.

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность 9 мая на высшем уровне. Такую задачу президент России поставил сотрудникам ведомства. Об этом сообщили "РИА Новости".

Политик добавил, что охрана праздничных мероприятий должна быть на самом высоком уровне. Политик ждет от ФСБ оперативной работы по пресечению призывов к агрессии и насилию. Они также не могут допустить проявлений национализма

Ранее Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Петербурге.

Видео: YouTube/S. K. ARABEY