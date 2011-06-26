Рыбак добыл 30-килограммовую рыбу при помощи лука и установил новый рекорд

Джейсон Эммел побил рекорд Уильяма Бейтса-младшего.

Американский рыбак Джейсон Эммел из штата Вирджиния добыл 30-килограммовую рыбу при помощи лука. Этим уловом мужчина установил новый рекорд. Соответствующей информацией поделились со зрителями журналисты с местного телеканала Fox News. Известно, что речь идет о голубом соме.

Джейсон Эммел занимался боуфишингом на реке Памунки в понедельник. Мужчине удалось поймать голубого сома рыбу длиной 114 сантиметров и весом 30 килограммов. Достижение удачливого рыбака зафиксировал Комитет по рекордам при Департаменте природных ресурсов штата. Ранее лучшим уловом в штате считалась 28-килограммовая рыба, которую добыл местный житель Уильям Бейтс-младший.

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Фото и видео: Fox News