Ли Зельдин ранее поддерживал Дональда Трампа.

Нападение на кандидата в губернаторы Нью-Йорка попало на видео. Об этом рассказали местные журналисты из издания NPR. По данным источника, неизвестный мужчина с ножом в руках попытался атаковать американского чиновника. Речь идет о конгрессмене от Республиканскоц партии Ли Зельдине, когда тот выступал со своей предвыборной речью.

На кадрах демонстрируется, что во время выступления политика злоумышленник поднялся на сцену и пытается холодным оружием ударить Зельдина. Республиканец смог схватить преступника за руку. После этого инцидента сотрудники службы охраны конгрессмена оттащили агрессивного мужчину и задержали его.

Со мной все в порядке, атаковавший задержан. пост в соцсетях Ли Зельдина

Напомним, что Ли Зельдин является сторонником бывшего американского президента Дональда Трампа. Конгрессмен ранее выступал за отказ от признания результатов президентских выборов 2020 года.

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Фото и видел: NBC News