Rheinmetall поставит Киеву новые системы противодронной защиты Skyranger

В Германии сообщили о том, что Киев получит системы раньше, чем Бундесвер.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже в 2025 году намерен поставить киевскому режиму свои новейшие системы противодействия беспилотникам, получившие название Skyranger. Соответствующий договор между сторонами будет подписан 10 сентября в Лондоне во время проведения британской выставки вооружений DSEI. Такой комментарий дал журналистам в интервью для телеканала ZDF руководитель компании Армин Паппергер. В СМИ объяснили зрителям, что речь идет о сделке "на трехзначную миллионную сумму".

Уже в этом году будут поставлены первые системы. Армин Паппергер, глава компании

Напомним, что Skyranger представляет собой мобильную противоракетную систему, которую можно устанавливать на автомобильную технику. Каждая из этих систем, по данным немецкого телеканала, способна покрывать территорию с площадью четыре на четыре километра. Это позволит военным обеспечивать на земле полное отсутствие беспилотников. В компании уточнили, что Украина получит Skyranger еще до того, как они будут поставлены самому Бундесверу в ФРГ, который также заказал эти системы у Rheinmetall.

Глава МИД ФРГ призвал европейские страны передать свои системы ПВО Украине.

Фото: pxhere.com