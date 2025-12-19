Резонансное дело учительницы английского из Петербурга смягчат

Судебное дело о совращении школьников получило новое развитие.

Уголовное дело в отношении учительницы английского языка из Санкт-Петербурга, обвиняемой в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, получило новое развитие. Фигурантка была направлена в психиатрическое медицинское учреждение после изменения меры пресечения, сообщает КП-Петербург.

Женщина была арестована 18 декабря и помещена в следственный изолятор по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении двух учеников 12 лет. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение квалифицировано по части пятой статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

По версии следствия, инкриминируемые эпизоды произошли в период с июня 2022 года по февраль 2023 года, а также в апреле и июле 2025 года. Следственные органы считают, что обвиняемая, зная возраст потерпевших, вступала с ними в половую связь и совершала иные действия сексуального характера у себя дома. Фигурантка вину не признала. Она заявила, что обвинения являются оговором, и указала на наличие алиби по одному из эпизодов. Защита настаивает, что в июле 2025 года женщина находилась за пределами Санкт-Петербурга.

Глава Центра уголовной защиты, адвокат, бывший прокурор и следователь Евгений Зобов отметил, что изменение меры пресечения по подобной категории дел является исключительным случаем. По его словам, в таких ситуациях изоляция обвиняемого применяется практически автоматически.

Он подчеркнул, что подобный поворот возможен либо при недостаточной устойчивости доказательной базы, либо при появлении у следствия серьезных сомнений в достоверности версии обвинения. При этом, как указал Зобов, окончательные выводы можно сделать только после завершения расследования. Расследование уголовного дела продолжается.

