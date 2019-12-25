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Депутат Максим Резник пропустил заседание ЗакСа. На прошлой неделе у его дальнего родственника нашли наркотики
Сегодня, 14:44
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Депутат Максим Резник пропустил заседание ЗакСа. На прошлой неделе у его дальнего родственника нашли наркотики

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Парламентарий пропустил заседание из-за проблем со здоровьем.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник отсутствовал на заседании в Мариинском дворце 17 марта. Недавно дальнего родственника его супруги задержали по делу о наркотиках, а самого Резника забрали полицейские в Москве на форуме "Муниципальная Россия". Как узнала "Фонтанка.ру", на заседании депутата не было из-за проблем со здоровьем.

После обыска в квартире на набережной Грибоедова Резник был на заседании в ЗакСе на прошлой неделе. 

Напомним, Ивана Дорофеева, дома у которого проводился обыск, арестовали по делу о хранении запрещенных веществ. Когда в квартиру нагрянули полицейские, из нее выходил парламентарий. 

В Москве народного представителя задержали как участника публичного мероприятия, которое проводилось с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований.

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: заседание закса, максим резник
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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