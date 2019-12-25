Суд начал рассматривать дело Максима Резника по существу

В Октябрьском суде началось рассмотрение по существу дела в отношении бывшего депутата ЗакСа Максима Резника. Его обвиняют в покупке растительного наркотика без цели сбыта.
Адвокат Михаил Пашинский считает обвинение несостоятельным, так как следствие не смогло определить время, место и обстоятельства, при которых Резник совершил инкриминируемое ему преступление.
По сути депутата обвиняют в преступлении, факт совершения которого не был установлен.
говорится в сообщении в Telegram-канале Максима Резника.
Сам обвиняемый уверен, что его дело политически мотивировано. Он хочет доказать, что дело "шито белыми нитками" и является частью политического заказа.
Резник останется под домашним арестом до апреля 2022 года.
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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