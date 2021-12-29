Режиссер Питер Джексон стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии Forbes

Кинематографисту удалось заработать 580 млн долларов на продаже своей доли в студии визуальных эффектов Weta Digital.

Американское издание Forbes назвало имена самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года. Список опубликован на сайте журнала.

Первое место занял режиссер Питер Джексон, которому удалось продать свою долю в студии визуальных эффектов Weta Digital за 580 млн долларов. На второй строчке разместился музыкант Брюс Спрингстин с заработком 435 млн долларов. Тройку лидеров замкнул рэпер Джей-Зи, который заработал 340 млн долларов на продаже доли в музыкальном сервисе Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.

В топ-10 также попали актер Дуэйн Джонсон (270 млн долларов), рэпер Канье Уэст (235 млн), музыкант Пол Саймон (200 млн) и др.

Ранее Forbes назвал самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году.

Фото: Instagram / peter__jackson