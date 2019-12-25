Forbes назвал самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году

В списке оказались Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг, а также Дмитрий Каменщик.

Акционер золотодобывающей компании "Полюс" Сулейман Керимов возглавил список десяти самых обедневших российских миллиардеров по версии журнала Forbes. За год состояние миллиардера сократилось почти на 6 млрд долларов. Оно составляет 14,92 млрд долларов.

По информации издания, состояние миллиардера сократилось из-за падения цен на золото в уходящем году. Напомним, что семье Керимова принадлежит акций компании "Полюс".

На втором месте оказался Виктор Виксельберг, с 2018 года находящийся под американскими санкциями. В начале 2021 года Виксельберг рассказал, что из-за санкций на его счетах в западных банках было заморожено более 1,5 млрд долларов. Третье место в списке занял совладелец аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик. Его прибыль в первой половине 2021 года была в пять раз меньше по сравнению с первой половиной 2019 года.

Ранее мы писали, что Дуров возглавил рейтинг самых разбогатевших в 2021 году российских миллиардеров.

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