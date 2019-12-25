С начала года состояние российских миллиардеров выросло почти на 40 млрд долларов

Больше всего за это время выросло состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова.

За январь-июль 2021 года состояние российских миллиардеров выросло в совокупности на 39,4 млрд долларов. Так, у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова состояние выросло за это время на 6,14 млрд долларов и составило 29,2 млрд долларов. Об этом пишет "РИА Новости". Подсчет был сделан на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На втором месте оказались совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон и основной бенефициара НЛМК Владимир Лисин. Их состояние, по оценкам издания, увеличилось на 5,8 и 5,5 млрд долларов соответственно.

Увеличилось также состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина – на 3,36 млрд долларов. Совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с начала года увеличил состояние на $4,01 млрд, до $21,3 млрд.

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