Предпринимательница из Петербурга вошла в список богатейших женщин страны

По подсчетам российского Forbes, ее капитал сейчас составляет один миллиард долларов.

Петербурженка Людмила Коган — вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана — вошла в рейтинг 20 богатейших женщин России в 2024 году. Об этом сообщил журнал Forbes.

Людмила Коган является основным акционером банка "Уралсиб" (82% акций), а также владеет лизинговой компанией и разными долями в компаниях крупной инвестиционно-строительной группы. на данный момент ее капитал составляет порядка 1 миллиарда долларов.

Отметим, что возглавила рейтинг самых богатых женщин России уже в третий раз основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ранее Piter.TV сообщал, что Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ в России. Те граждане, которые зарабатывают до 5 млн рублей в год, будут платить налог в размере 15%.

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