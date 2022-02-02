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Предпринимательница из Петербурга вошла в список богатейших женщин страны
Сегодня, 11:58
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Предпринимательница из Петербурга вошла в список богатейших женщин страны

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По подсчетам российского Forbes, ее капитал сейчас составляет один миллиард долларов.

Петербурженка Людмила Коган — вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана  — вошла в рейтинг 20 богатейших женщин России в 2024 году. Об этом сообщил журнал Forbes.

Людмила Коган является основным акционером банка "Уралсиб" (82% акций), а также владеет лизинговой компанией и разными долями в компаниях крупной инвестиционно-строительной группы. на данный момент ее капитал составляет порядка 1 миллиарда долларов. 

Отметим, что возглавила рейтинг самых богатых женщин России уже в третий раз основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ранее Piter.TV сообщал, что Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ в России. Те граждане, которые зарабатывают до 5 млн рублей в год, будут платить налог в размере 15%.

Фото: pxhere

Теги: женщина-миллиардер, российские миллиардеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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