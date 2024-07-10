Если годовой доход гражданина РФ не превышает 2,4 млн рублей, то сохраняется базовая ставка в 13%.

Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ в рамках совершенствования налоговой системы. Проект был принят в третьем, окончательном чтении.

Отмечается, что если годовой доход гражданина РФ не превышает 2,4 млн рублей, то сохраняется базовая ставка в 13%. Затем данный показатель будет плавно повышаться для тех, чей заработок превышает установленный минимум. Те граждане, которые зарабатывают до 5 млн рублей в год, будут платить налог в размере 15%.

Для тех, чей доход составляет до 20 млн рублей, ставка увеличится до 18%. Люди с заработком до 50 млн рублей получат ставку 20%, а доходы сверх этой величины будут облагаться по ставке 22%.

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