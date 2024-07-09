По словам Володина, политика Вашингтона по отношению к Кубе является неприемлемой.

В Госдуме потребовали от США исключить Кубу из списка государств-террористов. Соответствующее заявление было единогласно принято депутатами в ходе пленарного заседания.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, политика Вашингтона по отношению к Кубе является неприемлемой. Он подчеркнул, что США своей блокадой наносят ущерб экономике республике, который оценивается в 160 млрд долларов. Также Володин заявил, что мир должен быть многополярным.

Ранее Володин призвал восстанавливать военные кафедры в университетах.

Видео: Дума ТВ