В Госдуме потребовали от США исключить Кубу из списка государств-террористов. Соответствующее заявление было единогласно принято депутатами в ходе пленарного заседания.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, политика Вашингтона по отношению к Кубе является неприемлемой. Он подчеркнул, что США своей блокадой наносят ущерб экономике республике, который оценивается в 160 млрд долларов. Также Володин заявил, что мир должен быть многополярным.
Ранее Володин призвал восстанавливать военные кафедры в университетах.
Видео: Дума ТВ
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