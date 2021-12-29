Российские миллиардеры с начала года потеряли 18 млрд долларов

Речь идет о капитале 25 российских бизнесменов.

С начала 2022 года совокупный капитал 25 российских бизнесменов сократился на 18 млрд долларов. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что состояние сократилось у 23 миллиардеров. Так, например, член совета директоров "НОВАТЭКа" и "Сибура" Геннадий Тимченко потерял 2,53 млрд доллара с начала. Состояние председателя совета директоров "Северстали" Алексея Мордашова сократилось на 1,67 млрд долларов. А председатель правления "НОВАТЭК" Леонид Михельсон потерял 1,65 млрд долларов.

Увеличить свое состояние удалось члену советов директоров "Еврохима" и СУЭК Андрею Мельниченко. Его капитал стал больше на 408 млн долларов. При этом на 60 млн долларов увеличилось состояние президента Европейского еврейского конгресса Вячеслава Кантора.

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