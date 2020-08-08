Режиссер "Матрицы" подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Красная таблетка на самом деле это отсылка к гормональной терапии.

Режиссер "Матрицы" Лилли Вачовски подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам. Заявление он сделала во время интервью с Netflix Film Club.

Подозрения фанатов о настоящем смысле фильмов трилогии появились после того, как братья Вачовски сделали операции по смене пола и стали сёстрами - в 2012 и 2016. Зрители стали искать в лентах отсылки к транссексуальности и метафоры на эту тему.

Так, например, популярна теория о том, что беспокойство с разумом, которое испытывает Нео, завуалированная "гендерной дисфории". А красная таблетка на самом деле это отсылка к гормональной терапии.

Лили Вачовски отметила, что идея фильма заключалось в том, чтобы фильм представлял собой "аллегорию гендерной идентичности". Но во время выхода лент в прокат мир не был готов к такой идее.

Ранее оператор "Матрицы" назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой.

Видео: YT / Netflix Film Club