Оператор "Матрицы" назвал съемки сиквелов с Вачовски пыткой

Многие сцены приходилось переснимать по 90 раз.

Американский кинооператор Билл Поуп, который работал с Ланой и Лилли Вачовски над тремя частями "Матрицы", рассказал о съемочном процессе фильмов. Если съемки первой "Матрицы" он вспоминает с теплотой, то о сиквелах отзывается очень резко. Об этом стало известно благодаря недавнему подкасту Роджера Дикинса, гостем которого стал Поуп.

"Все, что было так прекрасно во время работы над первым фильмом, стало ужасным", - заявил оператор.

По словам Билла Поупа, за съемочной группой пристально наблюдали, было много давления и конфликтов на площадке. Все это отразилось на результате. Для кинооператора сиквелы не стали пиком вдохновения и триумфа.

"Вачовски прочли эту чертову книжонку Кубрика, где была мысль, что актеры не играют естественно до тех пор, пока их не измучить до предела. Они заставляли нас делать по 90 дублей! Мне в тот момент хотелось выкопать Кубрика и прибить его", - отметил Поуп.

Оператор заявил, что цифра 90 в отношении большинства сцен "Перезагрузки" и "Революции" вовсе не преувеличение. Он назвал работу над сиквелами "пыткой" и признался, что одновременные съемки сразу двух фильмов в подобном режиме в итоге никому не пошли на пользу. Возможно, именно поэтому Поуп отказался от съемок четвертой части.

Ранее звезды "Матрицы" рассказали о сценарии четвертой части.

Фото: кадр из фильма "Матрица" 1999 года выпуска