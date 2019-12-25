В России в повторный прокат выходит первая "Матрица"

Посмотреть научно-фантастический боевик в кинотеатрах можно будет с 9 декабря.

9 декабря в российский прокат повторно выходит научно-фантастический боевик "Матрица". Список кинотеатров, в которых можно будет посмотреть фильм, уточнят позже, пишет DTF.

Первая "Матрица" – это единственная часть из серии, которую не показывали в формате IMAX. Лента вышла на экраны в 1999 году.

16 декабря в России стартует показ четвертой части франшизы "Матрица: Воскрешение". Режиссером выступила Лана Вачовски. На момент съемок ее сестра Лилли была занята в другом проекте.

Действие в фильме разворачивается в современном мире. Мистер Андерсон в исполнении Киану Ривза живет с постоянным ощущением, что не может вспомнить чего-то важное. Из-за этого он ходит к психотерапевту, который пичкает его синими таблетками. Тем временем в лифте чернокожий мужчина дает попробовать ему красную. После этого Нео накрывает волна воспоминаний из предыдущих фильмов.

Кроме Киану Ривза в фильме снялись Кэрри-Энн Мосс, Джада Пинкетт Смит, Ламбер Вильсон и др.

Ранее Ридли Скотт обвинил миллениалов в кассовом провале "Последней дуэли".

Фото: кадр из фильма "Матрица" 1999 года выпуска