Режиссер "Грани будущего" снимет боевик с Томом Крузом в космосе

Проект разрабатывается при участии компании Илона Маска SpaceX и американского космического агентства NASA.

Режиссер-постановщик "Грани будущего" Даг Лайман вновь поработает с Томом Крузом. Он собирается снять научно-фантастический фильм в космосе. Авторам проекта поможет компания Илона Маска SpaceX, а также американское космическое агентство NASA. Об этом пишет издание Deadline.

Лайман работал над проектом с самого начала, режиссер уже написал черновой вариант сценария. Он также выступит продюсером картины. Какие-либо подробности сюжета, название ленты и дата выхода пока не разглашаются. Будет ли снят фильм полностью в космосе или частично на Земле, тоже пока неизвестно.

Стоит отметить, что Том Круз давно практикует экстремальные методы съемок. Ради роли он прыгал с парашютом 106 раз, забирался на самое высокое здание в мире и задерживал дыхание под водой на 6 минут. На съемках шестой части фильма "Миссия" актер сломал колено, прыгая с одного здания на другое.

В настоящий момент Лайман работает над экранизацией романа Патрика Несса "Поступь хаоса", а также планирует выпустить "Грань будущего 2", драму "Аттика", биографическую ленту "Эверест" и фантастическую картину "Луна".

Ранее Илон Маск призвал подписчиков "принять красную таблетку".

Фото: Instagram / tomcruise